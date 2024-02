Il Gela in nove esce sconfitto da Enna ma sfiora l’impresa

Gela. Un buon Gela si arrende alla capolista Enna per 1-0. I biancazzurri, privi dell’attaccante Resouf e con Alves inizialmente in panchina, giocano un buon primo tempo e creano anche le occasioni per passare in vantaggio. L’Enna segna nei minuti di recupero del primo tempo con Sessa. Nella ripresa finisce in 10 contro 9, con le espulsioni di Santonocito e Martinez (rosso diretto) e di Veca per doppia ammonizione nell’occasione del calcio di rigore che Cocimano calcia alto.

Partita che era iniziata male con l’infortunio di Bellomo dopo undici minuti (al suo posto Veca). Al 20’ Signatè calcia sull’esterno della rete, mentre al 26’ tocca a Lo Giudice provarci con una conclusione parata dal portiere ennese. Grande opportunità per Veca dopo tre minuti con una conclusione che finisce ancora una volta sull’esterno della rete. E nel finale Sessa fredda Di Martino per i gialloverdi.

Nella ripresa Fausciana inserisc Alves per Tomaino ma le due squadre restano in dieci per il rosso diretto a Santonocito e Martinez.