“Assunzioni fittizie” per le indennità agricole, arriva la prescrizione per dodici braccianti

Gela. Secondo la procura, quelle assunzioni sarebbero state fittizie, solo per consentire ai braccianti di ottenere le indennità Inps. Accusa che ha portato dodici lavoratori a processo. In settimana, il giudice Martina Scuderoni ha chiuso il procedimento dichiarando l’avvenuta prescrizione delle accuse. Gli imputati erano stati assunti da un’azienda agricola, con sede nelle campagne locali, al confine con il territorio di Butera. Furono effettuati accertamenti. Il rinvio a giudizio risale a tre anni fa. Per il giudice sono venute meno le condizioni di procedibilità, come sottolineato anche dal pm Tiziana Di Pietro. Stando alle difese, invece, non ci sarebbe mai stato nulla di fittizio.