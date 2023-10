Impianti Srr, parte la distribuzione dei mastelli: tutti i turni per il ritiro

Gela. La Impianti Srr ha dato il via stamattina alla distribuzione del kit dei mastelli per la raccolta differenziata in via Settefarine, nell’area che era dedicata all’ex mercato settimanale. La distribuzione dei kit è iniziata partendo dai cittadini il cui cognome inizia con la lettera A e da qui si procederà in ordine alfabetico, tutti i giorni, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17.

Il kit comprende 5 contenitori intelligenti dotati di codice a barre per l’identificazione dell’utenza che serviranno per il conferimento di vetro, plastica e lattine, carta e cartone, organico e secco non riciclabile. A richiesta sarà consegnato un contenitore apposito per i pannolini.

“ I contenitori con il codice a barre ci daranno la possibilità di monitorare i rifiuti dei cittadini, in questo modo sarà più facile individuare i furbetti e invogliare i cittadini ad una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.” Ha dichiarato Grazia Rita Cosentino, RUP e responsabile del servizio di raccolta.

Ogni giorno della settimana, secondo il calendario distribuito all’utente, i cittadini dovranno esporre accanto al portone di casa il contenitore corretto tra le 22 e le 2 della sera precedente alla raccolta.

“ La raccolta, salvo in alcune zone della città non sarà più notturna- ha aggiunto il Rup Cosentino- pertanto chiediamo ai cittadini di aspettare almeno l’ora di pranzo prima di fare le segnalazioni di mancato ritiro. I nostri mezzi sono muniti di gps che ci permetterà di tracciare il percorso del veicolo e verificare se è effettivamente avvenuta una mancanza da parte nostra o se è stato il cittadino ad esporre i rifiuti in orari non consueti”.



Gli operatori consegneranno una prima fornitura dei sacchetti per conferire i rifiuti della frazione organica. Una volta terminati sarà possibile ritirarli gratuitamente nei punti autorizzati dislocati nel proprio comune o in alternativa i cittadini potranno utilizzare i sacchi biodegradabili come quelli della spesa.