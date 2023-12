“In aula per la città e non per l’amministrazione”, Giudice: “Centrodestra incomprensibile”

Gela. Si pongono come contraltare al centrodestra intransigente che ha disertato l’aula consiliare sulle variazioni di bilancio e sulla rideterminazione delle imposte, legata al dissesto. I civici di “Una Buona Idea”, già ieri nel corso dei lavori dell’assise, hanno sottolineato il ruolo di “responsabilità” verso la città. “Un conto è la città, un conto è l’amministrazione. È una distinzione, questa, che il gruppo di “Una Buona Idea” ha sempre avuto ben chiara. Per questo abbiamo votato il Pef – spiega il segretario Giovanni Giudice – e per questo abbiamo votato e voteremo tutte quelle variazioni di bilancio utili per la città. Assumere questi comportamenti non significa sostenere l amministrazione. Significa più semplicemente avere a cuore i problemi della città che non possono essere sacrificati per nessuna ragione o per qualche finalità di tipo elettoralistico. La decisione del centrodestra di assentarsi e di non votare queste misure, non è assolutamente comprensibile e denota una visione della politica che non ci appartiene e che non condividiamo”.