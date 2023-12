Piazzale Valse’ riqualificato, consegnato al quartiere e alla città

Gela. Le difficoltà non sono mancate, dovute anche alle tante peripezie finanziarie patite dal municipio, ma i lavori di riqualificazione del piazzale Valse’ a Macchitella sono adesso completati. L’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, hanno consegnato l’area al quartiere e alla città. C’era pure il rappresentante del comitato, Gioacchino Gradito. “Un lavoro importante – dicono Greco e Morselli – che restituisce decoro ad una zona molto frequentata e a poca distanza da un istituto scolastico. A breve, siamo certi di poter consegnare anche l’area giochi, mancano soltanto il prato sintetico e le cancellate. Riteniamo si possa concludere in poco tempo”. Una prima parte degli interventi era stata definita negli scorsi mesi. Il direttore dei lavori è Massimo Collodoro. “Lo ringrazio – dice inoltre l’assessore Morselli – anche perché ha dovuto gestire il cantiere insieme a tanti altri che sono in corso. Purtroppo, il personale numericamente limitato non aiuta”.