In aumento le conseguenze per l’uso di droga in città, Sert però senza medici

Gela. Nelle ultime settimane, abbiamo segnalato un drastico aumento in città delle conseguenze, anche di tipo psichico, legate all’uso di sostanze stupefacenti. I casi aumentano così come appare assai diffusa la circolazione di droga, soprattutto tra i più giovani e la domanda di cocaina è tra le principali. Per tutta risposta, però, le strutture sanitarie scarseggiano. Anche il Sert è sguarnito. Non ci sono medici nel presidio locale. Una volta a settimana, viene garantita la presenza di uno specialista da altri presidi. Per il resto, invece, il Sert è scoperto. Una mancanza molto grave che andrebbe sanata prima possibile.