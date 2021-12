In sala operatoria uno dei due operai travolto da un camion sulla Gela-Catania

In tarda mattinata Crocifisso Curvà è stato operato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania per ridurre il trauma cranico e le varie fatture. In eliso soccorso è arrivato in codice rosso e le sue condizioni permangono gravi. E’ fuori pericolo invece Simone Amato.

Il traffico è stato rallentato e nella zona dell’incidente si è registrata una fila di oltre due chilometri. Sul posto si sono portati i carabinieri. La Gela-Catania è interessata da numerosi interventi di sicurezza e da mesi è un cantiere aperto. In diversi tratti sono stati creati muretti di contenimento per evitare frane e smottamenti soprattutto in questo periodo di pioggia. Ci sono però ancora ampi tratti di asfalto che continuano ad essere invasi da acqua e fango, rendendo pericoloso il transito dei veicoli.