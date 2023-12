Inchiesta “Smart working”, Alario lascia il carcere: torna libero, riesame accoglie ricorso

Gela. Ordinanza annullata dai giudici del riesame di Caltanissetta. Giovanni Simone Alario lascia il carcere e torna in libertà. E’ stato accolto il ricorso difensivo, avanzato dal legale Francesco Enia. Alario, già in passato coinvolto in altre operazioni, è indagato nell’inchiesta antidroga “Smart working”. Era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. La misura è venuta meno. Il riesame ha accolto le motivazioni espresse dalla difesa. Rispetto ai capi di accusa che gli vengono mossi, per il difensore è da escludere l’esistenza di elementi concreti che possano collegarlo alla cessione di sostanze stupefacenti.