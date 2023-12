Brucazzi, da gennaio riprenderanno i conferimenti nell’impianto di compostaggio

Gela. Se i sindaci dell’Ato Cl2 in liquidazione, ormai da mesi, stanno spingendo per un drastico mutamento di rotta, sia con il subentro della Srr4 sia con il possibile cambio di guardia alla guida, il commissario Giuseppe Lucisano sta comunque procedendo secondo un certo ordine di priorità. Lo scorso ottobre, dopo un lungo periodo di sequestro dovuto all’indagine avviata dai pm della procura su presunte irregolarità in materia ambientale, l’impianto di compostaggio è stato dissequestrato. Da allora, proprio il commissario e i tecnici di Ato hanno iniziato tutte le verifiche del caso per riattivare la filiera e consentire il pieno riavvio. Da fine gennaio, sarà possibile per i Comuni dell’ambito riprendere il conferimento nel sistema di Brucazzi. Lucisano ha rilasciato una comunicazione indirizzata a tutti i primi cittadini dell’ambito, compreso l’avvocato Lucio Greco.