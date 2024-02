Inclusione e rispetto nella “Giornata dei calzini spaiati”

Alla base della Giornata dei calzini spaiati, ci sono il riconoscimento e nell’apprezzamento della diversità umana, soprattutto in un’epoca in cui la spinta a uniformarsi torna prepotente. Da principio, i bambini comprendono in modo istintivo il concetto di diversità e accettano l’unicità di ciascuno senza pregiudizi. La Giornata dei Calzini Spaiati non è quindi una festa per commemorare i capricci della lavatrice, quanto piuttosto un tributo alla diversità umana, e un richiamo all’importanza di costruire una cultura di pace e inclusione, fondamentali per il tessuto sociale di ogni comunità.