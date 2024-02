“C’eravamo tanto amati…”, i “dolori” del centrodestra e Greco “Ugolino” che divora i fedelissimi

Dopo la crisi innescata da Azione, rientrata ufficialmente solo a parole, in queste ore sembra che si stia consumando invece la rottura con un’altra ultra fedelissima, l’assessore ai Lavori Pubblici Romina Morselli.

Pietra dello scandalo sarebbe la vicenda legata al progetto del Lungomare che secondo l’assessore rischierebbe di saltare a causa della burocrazia comunale.

Per questo motivo la Morselli avrebbe chiesto la rimozione del Rup, suffragata anche da una lettera del Segretario comunale che ne avvallerebbe i dubbi. In tutta risposta invece ieri mattina l’assessore ha trovato sulla sua pec una mail del sindaco con la quale Greco la rimuoveva dal Progetto, avocando a sé il controllo sulla prosecuzione e la regolarità dei lavori.

Un provvedimento che in realtà non avrebbe rilevo giuridico amministrativo, considerato che il sindaco possiede già la facoltà di controllo e che non potrebbe dunque revocarla all’assessore se non revocandole le deleghe, ma che assume invece un pesante rilievo politico.

Greco difatti sceglie così di delegittimare l’assessore Morselli nel suo ruolo prettamente politico e non in quello amministrativo.

Una scelta che rumors di palazzo legherebbero ad un tentativo di avvicinamento del sindaco al gruppo locale di Forza Italia, avvenuto nei giorni scorsi. Avvicinamento parzialmente smentito dagli stessi azzurri ma che troverebbe conferma in alcuni messaggi non tanto criptici che lo stesso Greco avrebbe rivolto sia alla Morselli che a qualche altro fedelissimo.

Sembra comunque difficile che l’operazione di “rewashing” del sindaco possa ottenere gli effetti voluti. Ad oggi le quotazioni della sua ricandidatura sono in discesa, considerato anche che l’eventuale spaccatura del centrodestra in più coalizioni, con qualsiasi combinazione possibile, ad oggi non contempla l’opzione “Greco – Bis”.

Se in più l’uscente Greco, come un novello Ugolino, continuerà a divorarsi anche gli ultimi fedelissimi rimasti, il capolinea della sua esperienza amministrativa sembra tutt’altro che lontano.