Innesto in difesa per il Gela, arriva lo spagnolo Cejudo

Il primo, brasiliano, si allena con la squadra biancazzurra da una settimana ed ha partecipato anche al test congiunto con la Pro Ragusa nel secondo tempo del match chiuso 3-1 per il Gela. E’ una classica mezzala che ovviamente fa della tecnica la sua dote migliore, pur avendo una buona fisicità. Lo scorso anno era al Bisceglie, in Puglia. Per quanto riguarda Amaya, si tratta di un possente giocatore sudamericano, classe 1990. Già da diverse settimane si era unito alla squadra gelese guidata da mister Mirko Fausciana e in queste ore ha formalizzato il suo inserimento in rosa. L’anno scorso, sempre nel torneo di Eccellenza con la maglia dell’Enna il neo arrivo in casa Gela ha messo a segno sette gol mostrando tutto il proprio valore. Quest’anno la punta centrale argentina ha deciso di sposare appieno il progetto sportivo targato Gela Calcio mettendosi subito a disposizione del tecnico gelese e dei suoi nuovi compagni di squadra. Domenica l’esordio a Mazzarrone in Coppa.