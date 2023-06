Investito in via Cairoli, Vacca morì: giovane davanti al gup, era alla guida della vettura

Gela. Sarà il gup del tribunale a valutare la posizione di un giovane, poco più che ventenne, che lo scorso anno, alla guida di una vettura, investì il settantasettenne Rocco Vacca. L’ex sindacalista, assai noto per la sua passione poetica e per il lavoro fatto sul dialetto locale, morì dopo l’arrivo in ospedale. L’incidente si verificò in via Cairoli. Pare che Vacca stesse uscendo dall’abitazione della sorella, alla quale era andata a fare visita. L’impatto con l’auto e la caduta sul selciato stradale gli avrebbero causato profonde ferite, poi rivelatesi fatali. La contestazione di omicidio stradale viene mossa ad Arnaldo Peritore.