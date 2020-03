Italia in Nations League con Bosnia, Polonia e Olanda

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Bosnia, Polonia e Olanda: saranno queste le avversarie dell’Italia nel gruppo 1 della Nations League A 2020-21 dopo il sorteggio effettuato oggi ad Amsterdam. Le prime partite sono in programma nel settembre prossimo, a novembre si chiude la fase a gironi e le vincitrici dei 4 gruppi prenderanno parte alla Final Four nel giugno 2021. Le ultime di ogni gruppo, invece, saranno retrocesse nella Lega B. “Le squadre erano tutte abbastanza forti ma e’ un buon gruppo anche se dobbiamo valutarlo dopo gli Europei perche’ magari cambiano allenatori, giocatori – il commento a caldo del ct azzurro Roberto Mancini – Le valutazioni andranno fatte un po’ piu’ in la’”. Il tecnico jesino si dice “soddisfatto ma lo sarei stato anche se avessi preso altre squadre – sorride – Adesso pensiamo all’Europeo, poi giocheremo la Nations League per vincerla e al contempo, se riusciamo a far giocare dei calciatori piu’ giovani che possono esserci utili in futuro, lo faremo”. Per quanto riguarda la composizione degli altri gironi della Lega A, nel gruppo 2 Islanda, Danimarca, Belgio e Inghilterra; nel gruppo 3 Croazia, Svezia, Francia e Portogallo; nel gruppo 4 Germania, Ucraina, Spagna e Svizzera.(ITALPRESS).