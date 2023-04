La star del Wedding Enzo Miccio incontra spose e corsisti

Durante l’incontro Miccio ha parlato del suo nuovo libro in stampa e prossimo oramai alla pubblicazione. “ Questo è un racconto molto intimo e personale- ha aggiunto il conduttore televisivo- Io sono molto schivo e raramente parlo in pubblico della mia vita privata e della mia famiglia ma in questo libro ho però voluto raccontare com’è nata questa passione aprendo i bauli del passato,tirando fuori il me bambino e i i ricordi della mia infanzia legati ai matrimoni che in modo forse inconscio mi hanno portato a quello che sono oggi. In questo libro troverete un pezzo del “vero” Enzo Miccio, quello che ancora solo pochi conoscono.”