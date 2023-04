Lavori tratta ferroviaria Caltagirone-Gela, protocollo legalità per cantieri efficienti

Gela. È stato firmato ieri il protocollo d’intesa unico fra il Commissario Straordinario di Governo Christian Colaneri, nonché direttore commerciale di RFI (Gruppo FS) e le organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL sulla realizzazione delle opere ferroviarie Caltagirone–Gela e anello ferroviario di Palermo. L’accordo ha l’obiettivo di garantire, attraverso un confronto costante tra le parti, lo svolgimento dei lavori nel rispetto della legalità, della sicurezza e dei tempi previsti, favorendo così la ripresa economica del territorio e l’occupazione. L’intesa, che riguarda le due opere affidate al Commissario Colaneri, segue quella firmata a maggio 2022 dagli altri otto Commissari Straordinari per la realizzazione di 31 opere ferroviarie. Questa consentirà un monitoraggio continuo dei cantieri per verificare il rispetto e la regolare applicazione di tutte le norme e le procedure riguardanti la sicurezza dei lavoratori, i turni di lavoro, la formazione e la prevenzione di infiltrazioni nei contratti di appalto. Il protocollo ha anche l’obiettivo di creare un sistema di relazioni con soggetti sociali e istituzionali affinché le opere si realizzino con celerità e massima trasparenza. L’intesa prevede che il Commissario convochi le sigle sindacali firmatarie del protocollo prima della cantierizzazione o dell’avvio degli interventi per esporre il cronoprogramma dei lavori, il piano degli affidamenti, le previsioni occupazionali. Inoltre, sono programmati incontri periodici per confrontarsi su orari di lavoro, turni, logistica, formazione e sicurezza. Per favorire la massima trasparenza sarà garantito alle sigle sindacali l’accesso diretto alla piattaforma Banca dati degli esecutori e la ricezione del settimanale di cantiere.