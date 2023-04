Aias ferma il servizio trasporto, condizioni non più sostenibili: a rischio operatori e assistiti

Oltre un centinaio di assistiti e le loro famiglie temono di non poter più accedere alla riabilitazione del centro. Non tutti possono permettersi spostamenti autonomi o con propri mezzi. Aias non sembra in grado di proseguire se il modello di pagamento e accreditamento non verrà rivisto. Di recente, l’associazione ha dovuto fare fronte anche ai danni arrecati dall’incendio che ha distrutto diversi mezzi.