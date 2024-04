Le opere del gelese Russo esposte alla “Mostra sulla della creatività” di Cracovia

Gela. “Fumo stromboliano” e “Ricciolo”, le due sculture realizzate con legni di mare spiaggiati lungo il litorale gelese dall’artista Maurizio Russo, dall’ultima mostra internazionale dove sono state esposte volano a Cracovia (Polonia) in occasione della “Mostra sulla creatività”. La decisione arriva dall’Istituto Italiano di Cultura polacco .

Le opere dell’artista gelese, create con materiali naturali e forme uniche, sono in grado di trasmettere sensazioni ed emozioni ai fruitori dell’arte, creando un connubio perfetto tra natura e cultura. La ricerca dei materiali sulle spiagge di sabbia dorata del Mediterraneo dimostra l’attenzione dello scultore per l’ambiente e la sua sensibilità artistica.

Le opere di Maurizio Russo sono state esposte nelle mostre italiane e del resto d’Europa.

E'stato un importante riconoscimento per la mia arte – commenta Maurizio Russo – sono grandi opportunità per far conoscere le mie opere a livello internazionale".

Le opere proposte dallo scultore Maurizio Russo rappresentano la ricchezza della cultura e dell’arte, che si fonde con la natura circostante e con la storia millenaria dell’isola e l’attenzione per i materiali naturali e il rispetto per l’ambiente sono valori che Maurizio Russo porta avanti nella sua arte, creando opere che evocano emozioni e sensazioni uniche.