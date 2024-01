Lega: “Centrodestra unito ma partito da valorizzare, aperture ai civici”

La rappresentanza diventa un fattore affatto trascurabile. “’L’unità del centrodestra è un valore a cui la Lega non intende rinunciare. Dopo la disastrosa esperienza del sindaco M5s del capoluogo, frutto della divisione, oggi non si può più sbagliare e pertanto la Lega lancia un monito agli alleati – spiegano – la contestualità di importanti tornate elettorali impone al centrodestra di rimanere unito per correre insieme con la stessa alleanza che ha portato alla vittoria a Palermo, a Catania e alle elezioni regionali e nazionali”. Non si esclude un’apertura all’area civica. “Occorrerà inoltre coinvolgere e valorizzare le liste civiche, con la consapevolezza che chi romperà l’alleanza di centrodestra alle amministrative di Caltanissetta e Gela, si tirerà fuori dall’alleanza per le provinciali”, dicono inoltre. I vertici leghisti stanno intanto lavorando alle liste. “La Lega sta per completare liste competitive, sia a Caltanissetta sia a Gela, e sta lavorando sul programma da proporre agli alleati”, concludono. Non si fa cenno all’accordo generale con l’Mpa, che in città sta valutando le scelte da fare nell’ottica delle prossime amministrative.