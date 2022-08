Lilium in, la moda di Antica Sartoria Positano tra arte e musica

Gela. Il centro “Lilium IN” torna con una serata all’insegna del bello a 360 gradi, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Due ore di relax tra bellezze in passerella, arte, danza, musica e una lotteria. Per i presenti premi messi in palio dallo stesso centro. “Abbiamo deciso di organizzare questa serata perché possa essere un nuovo punto di partenza. È tempo di voltare pagina e per farlo abbiamo scelto Antica Sartoria Positano perché a modo nostro vogliamo rilanciare Gela come città turistica”, ha dichiarato Rossella Belluccia, responsabile marketing del centro. Clou della serata è stata sicuramente la sfilata di capi unici della boutique Antica Sartoria Positano. Gli abiti e accessori firmati Giacomo Cinque mostrano ancora una volta uno stile unico, allegro e giovanile. Le fantasie e i tessuti tradizionali dello stile Positano, rendono questi capi perfetti per ogni occasione. Insomma, una moda originale, moderna e senza tempo.