Lutto nel calcio gelese, ci ha lasciati “Zio Franco” Ministeri

Questo il messaggio dei salesiani

“Carissimo “Ziu Francu” … Ogni mattonella del campo, ogni torneo, ogni rete di calcio, ogni angolo del pala parla ancora dei tuoi sacrifici, delle offerte raccolte, della tua creatività e inventiva ma soprattutto della tua dedizione ai ragazzi, all’oratorio, ai più bisognosi!

Non sei andato via, sei rimasto nei nostri cuori. GRAZIE per la tua testimonianza, per il tuo sorriso e la forza d’animo di sempre… anche nella prova e nella malattia.

Hai continuato ad essere marito fedele, padre premuroso, nonno amorevole, amico sincero! Don Bosco è fiero di te e ti immaginiamo già in Paradiso per organizzare “u torneo da Maronna”! Ne avrai da fare… ma d’altronde, a te, sono sempre piaciute le cose complicate