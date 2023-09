Macchitella lab, oggi confronto con Eni: altro tavolo e si valutano costi, interrogazione civici

Gela. Un incontro in videoconferenza si è svolto stamane per dettare un ulteriore impulso alla realizzazione del polo didattico universitario e incubatore d’impresa Macchitella Lab. Il sindaco Lucio Greco, collegato dal palazzo municipale, ha dialogato con i vertici di Raffineria di Gela e della Fondazione “Mattei”. Quest’ultima in veste di soggetto attuatore delle attività di formazione di nuove start up, attività di laboratorio e coworking. Con il sindaco erano presenti il segretario generale del Comune, Carolina Ferro, e il dirigente del settore sviluppo economico, Antonino Collura. Per l’Eni erano collegati, tra gli altri, il presidente della Raffineria, Walter Rizzi, e il direttore della Fem (Fondazione “Mattei”), Cristiano Re. “Siamo entrati – afferma il sindaco – nel dettaglio delle attività che dovrebbe svolgere la fondazione Mattei all’interno del Macchitella Lab. Ci è stato sottoposto, altresì, uno schema di sintesi delle spese necessarie al completamento della struttura, dal punto di vista degli arredi e degli allestimenti funzionali”. Si è discusso anche della spesa corrente, necessaria alla copertura dei costi per le forniture di energia elettrica e gas dello stabile, costi di telecomunicazioni e di vigilanza. Voci di spesa che, almeno per il momento, non rientrano nell’investimento originario, preventivato nell’accordo attuativo del protocollo di intesa a suo tempo siglato dalle parti. “Ci siamo riservati – dice Greco – di rivalutare insieme questi aspetti finanziari nella consapevolezza che tutto possa rientrare nei fondi delle compensazioni”. Il sindaco, in attesa della successiva call con Eni, da fissare a stretto giro, convocherà entro qualche giorno, una riunione con i componenti delle commissioni consiliari bilancio, sviluppo economico, con il segretario generale, con il dirigente del settore finanziario e con i revisori dei conti. L’incontro si terrà giovedì mattina, alle 9, in municipio.