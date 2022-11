“Mai subito minacce, sono turbato”, Pellegrino: “Sta diventando una città senza futuro”

Gela. Ad agire sarebbero stati in due, probabilmente arrivati in via Romagnoli in sella ad uno scooter e poi dileguatisi tra le vie limitrofe. Il rogo della scorsa notte in via Romagnoli, che ha distrutto l’Audi del consigliere comunale Gabriele Pellegrino, sarebbe l’ennesimo atto doloso e per l’imprenditore è la seconda vettura distrutta dal fuoco nell’arco di appena cinque mesi. “Onestamente, non mi capacito – dice – come ho già detto agli inquirenti, non ho subito né minacce né intimidazioni. A maggior ragione, non riesco a darmi una spiegazione”. Pellegrino, davanti al secondo attentato incendiario, inizia a riflettere in modo più amaro, rispetto almeno alla prima occasione, quella di maggio con un raid di fuoco che distrusse la sua Smart e danneggiò un furgone, sempre a pochi passi dalla propria abitazione. “Non sono uno che si fa cogliere dal senso di impotenza – dice ancora – però, devo ammettere di essere turbato, soprattutto pensando alla mia famiglia e a mia figlia”. Per il consigliere, è necessaria una stretta. “Bisogna iniziare ad interrogarsi e a capire quali provvedimenti bisogna prendere – aggiunge – non è possibile che mai nessuno venga arrestato. Le forze dell’ordine e la magistratura fanno un grande lavoro, ma dobbiamo far capire che questi fatti avvengono ogni giorno e a tanti cittadini. Gela non è solo questa”. Qualche riflessione in più il consigliere la fa.