Mancano dirigenti, al segretario generale l’interim per urbanistica e polizia municipale

Gela. Il nuovo anno non ha di certo cancellato le emergenze, costanti, che hanno costellato la vita amministrativa a Palazzo di Città per tutto il 2023 e ancor prima. Mancano dirigenti e l’attesa è per le possibili risposte ministeriali sull’assunzione di personale, almeno alla guida dei settori. L’intero organigramma comunale è chiaramente sottodimensionato e il percorso dei concorsi per nuove assunzioni non è stato completato. Il dissesto, poi, rende ancora più intricata l’intera vicenda. A Palazzo di Città, non si può far altro che affidarsi a chi è rimasto. Il segretario generale Carolina Ferro, dal momento dell’insediamento, sta coprendo pure incarichi dirigenziali che altrimenti rimarrebbero senza un riferimento.