La pizzeria Bella Napoli chiude

Gela. I cittadini più attenti hanno notato quel senso di dismissione e abbandono inusuale transitando sul lungomare. Proprio così. Bella Napoli chiude. Da lunedì il locale che si era creato un appeal non indifferente non solo a Gela ma in tutto il territorio isolano, è chiuso. Ed i motivi restano per adesso un mistero.

Arrivato a Gela con la moglie Marzia quasi 9 anni fa, Daniele Cacciuolo aveva scelto il cuore della movida del Lungomare perché gli ricordava la sua Napoli. Quando ha messo piede in città, ed in Sicilia in generale, aveva appena 23 anni ma idee chiarissime: puntare sulla pizza napoletana ma con prodotti di altissima qualità. Ha rischiato anche di finire fuori mercato perché le sue pizze avevano un costo più alto rispetto ai colleghi “concorrenti” ma ha vinto la scommessa. Ha puntato sulla ricercatezza della materia prima, sulla gentilezza e cordialità con i clienti.

Dalle alici di Cetara, alle mozzarelle di bufala, all’uso di farine ricercate, per finire ai friarielli. L’uso dei prodotti di qualità è stata una priorità per Bella Napoli e vederla chiusa senza un motivo particolare fa un certo effetto.

Nel 2012 e poi 2022 è arrivata anche la consacrazione. Bella Napoli viene nominata come pizzeria siciliana più bella. L’anno prima il secondo spicchio del Gambero rosso.