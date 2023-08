Mandato a Vella e Cocchiaro per avviare confronti con altre forze, “priorità alla città”

Gela. Pieno mandato ad avviare confronti su eventuali temi comuni. Il gruppo dirigente e l’assemblea del movimento “Tutti insieme” hanno individuato nel presidente Alessandro Vella e nel segretario Antonino Cocchiaro i punti di riferimento per valutare se ci siano le condizioni per aprire nuovi fronti nel dialogo con “partiti e movimenti civici”. Il gruppo, da poco costituito, non si pone lungo il binario delle distinzioni tra centrodestra e centrosinistra. “L’abbiamo detto già al momento della presentazione – conferma Vella – la nostra priorità sono i problemi della città che non mancano. Se ci saranno forze che vorranno approcciare i temi della città secondo un’ottica che noi condividiamo, allora non ci saranno problemi ad avviare un dialogo franco. Non ci interessa la dinamica centrodestra-centrosinistra”. Ieri, gli esponenti di “Tutti insieme” si sono riuniti ed è stata l’occasione per prendere contezza del fatto che il movimento può avere un proprio ruolo nello scenario cittadino. Non è ancora scontata una partecipazione diretta alla prossima campagna elettorale anche se i dirigenti non escludono un’iniziativa di questo tipo. I prossimi mesi saranno dedicati agli incontri, interni e non.