Strutture sportive, incontro Incardona-M5s: “Faremo monitoraggio per fondi, gestione? Ci sarà bando”

Gela. Un monitoraggio complessivo su tutte le strutture sportive comunali, con la prospettiva di poter ricevere fondi regionali. I prossimi mesi, all’Ars, saranno segnati dalla lunga “danza” della legge finanziaria e ci saranno iniziative volte ad individuare spiragli anche per le strutture locali. Ieri, c’è stato un incontro tra il parlamentare Ars Nuccio Di Paola e l’assessore allo sport Salvatore Incardona. Al tavolo ha preso parte il consigliere pentastellato Virginia Farruggia. “Vogliamo avere un quadro preciso – spiega Incardona – in questo modo, anche attraverso la finanziaria regionale, potrebbero arrivare stanziamenti per il miglioramento delle strutture e per renderle ancora più efficienti”. Un incontro bipartisan, quello di ieri, certamente al di sopra di ogni appartenenza, dato che i grillini sono all’opposizione della giunta Greco. Non è la prima volta, però, che per obiettivi legati alla città prevalgono delle convergenze. Rispetto alla gestione, invece, Incardona tiene una direttrice piuttosto chiara.