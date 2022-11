Migranti salvati, su “Ocean viking” la gelese Di Bartolo: “Naufraghi in condizioni estreme”

Sono 234 i migranti sulla “Ocean Viking”. Almeno 57 sono bambini. “Secondo le leggi internazionali marittime prestare assistenza è un obbligo per tutte le navi in transito – ha dichiarato all’Adnkronos Di Bartolo – le imbarcazioni soccorse erano precarie, sovraffollate e i naufraghi non avevano giubbotti di salvataggio e nessuna dotazione a bordo”. Sono state inviate undici richieste di sbarco, senza alcuna risposta. A bordo, ci sono superstiti che attendono anche da quindici giorni, in condizioni “estreme e in stato di sfinimento”. Le stesse autorità nazionali spesso non danno alcun riscontro quando vengono effettuati gli interventi di salvataggio da parte dei soccorritori.