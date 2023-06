Notte prima degli esami, l’ansia e la festa dei maturandi

Gela. I maturandi della città ieri sera si sono riuniti sulle scale del liceo Elio Vittorini e hanno intonato il tradizionale inno alla maturità del cantautore romano Antonello Venditti.

Una serata carica di commozione tra abbracci e pianti per gli studenti hanno brindato alla conclusione di un percorso che li ha inevitabilmente segnati e preparati alla vita adulta che si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico.

L’ultimo rito di passaggio per i giovani gelesi che stamattina già dalle 7.30 armati di dizionario di lingua italiana attendevano ansiosi l’ingresso davanti il proprio istituto ad eccezione per i maturandi del liceo classico Eschilo che per motivi di ristrutturazione dell’edificio svolgeranno le prove di maturità nell’istituto del liceo delle scienze umane di via Europa.