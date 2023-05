Nuovo servizio rifiuti, commissione apre verifica: “Sentiremo Marino e Picone”

La commissione intende avere un incontro anche con l’amministratore di Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento anche in città. “Successivamente – prosegue Trainito – programmeremo in tempi brevi un incontro con l’ingegnere Giovanna Picone, amministratore di Impianti Srr, per capire l’iter sulle assunzioni dirette che intendono effettuare, in modo che tutto venga svolto alla luce del sole e soprattutto con controlli mirati”.