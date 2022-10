Nuovo servizio rifiuti, slitta la firma del contratto attuativo: bilancio rallenta l’iter

Gela. Le incertezze sul bilancio di previsione, che con il parere negativo dei revisori avrà necessità di tempi più lunghi, stanno rallentando un altro capitolo sensibile, quello del nuovo servizio rifiuti in house, che sulla carta dovrebbe partire entro il prossimo febbraio. Attualmente, è ancora Tekra ad operare in proroga. Nelle scorse settimane, è stato raggiunto un accordo complessivo sui bandi pubblici per le assunzioni nell’in house. Il contratto esecutivo tra il Comune e Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento delle attività, non è stato ancora siglato. L’amministratore della società, l’ingegnere Giovanna Picone, e i responsabili tecnici, continuano a svolgere i passaggi necessari, soprattutto con l’acquisto dei mezzi. “Già due settimane fa – spiega l’ingegnere Picone – avevamo dato la disponibilità a siglare il contratto con il Comune di Gela. L’amministrazione e il sindaco chiedono servizi ulteriori per migliorare la qualità complessiva e noi siamo disponibili. Purtroppo, non possiamo che registrare le difficoltà che l’ente sta attraversando per il bilancio di previsione, che non ci hanno permesso al momento di definire il contratto, che è pronto”. Impianti Srr ha chiuso l’iter dei bandi, con un consenso complessivo delle organizzazioni sindacali. Per la pubblicazione si sta temporeggiando, in attesa di capire quando potrà essere siglato il contratto attuativo.