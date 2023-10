Open day gratuito per aspiranti sommelier al Bue Bistrot

Gela. “Quando sei felice bevi per festeggiare. Quando sei triste bevi per dimenticare, quando non hai nulla per essere triste o essere felice, bevi per fare accadere qualcosa.” Lo scriveva Charles Bukowski per esaltare le proprietà di un buon bicchiere di vino. E con questo spirito si svolgerà a Gela la seconda edizione del corso di primo livello di qualificazione professionale per sommelier, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, che da oltre 50 anni forma professionisti e comunicatori del vino. Il corso avrà inizio il 04 novembre e si svolgerà presso Villa Peretti. Oggi alle 19:00 il cortile del Bue Bistrot, sito in Via Navarra 120, ospiterà un open day gratuito per tutti gli aspiranti sommelier che sono interessati a conoscere ed approfondire il mondo del vino perché il vino è cultura, esperienza, passione e condivisione. Sarà l’occasione per conoscere l’associazione, il programma del corso, gli sbocchi professionali della figura del sommelier e anche per degustare un calice di vino.

L’invito a partecipare è aperto a tutti.

Il corso è organizzato dalla delegazione Ais Agrigento e Caltanissetta e prevede 14 lezioni in aula e una visita in cantina, 45 vini in degustazione, la valigia del sommelier e i libri di testo. Il percorso didattico è ricco e tratterà diversi argomenti; si spazierà dalla figura del sommelier alla viticoltura ed alle nozioni di enologia sulla produzione del vino alla scoperta dei componenti del vino stesso.

Agli iscritti verrà insegnata la tecnica per l’esame visivo olfattivo e gusto-olfattivo.