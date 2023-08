“Ormai palese l’accordo tra centrodestra e Greco”, Farruggia: “Non prendano più in giro la città”

Gela. Un centrodestra unito, con l’area che fa riferimento al sindaco Lucio Greco vista come “parte integrante” della coalizione. La grillina Virginia Farruggia, a conclusione di due sedute dell’assise civica che hanno consentito l’approvazione di altrettante variazioni di bilancio attraverso i voti del centrodestra, è sempre più convinta che le distanze tra gli intransigenti della sfiducia e l’avvocato Greco siano solo un bluff politico. “Il voto sulle variazioni di bilancio conferma che questo centrodestra è assolutamente contiguo all’amministrazione comunale – dice l’esponente M5s – mi sembra ormai evidente. E’ inutile che il centrodestra cerchi di prendere in giro la città. Vogliono passare per salvatori della patria? Solo adesso si accorgono dell’importanza degli atti finanziari, dopo aver voltato le spalle al Pef per i rifiuti e ad altre variazioni di bilancio, come quelle per i fondi del Pnrr? E’ inutile che continuino con questa messa in scena”. Ieri, in aula consiliare, il meloniano Salvatore Scerra ha parlato di un sindaco “senza maggioranza”. Per la grillina Farruggia, invece, la vera maggioranza di Greco sta nel centrodestra. “Altro che opposizione – continua – peraltro, non trascuriamo che nella giunta del sindaco c’è una forte presenza dell’Mpa, partito destinato a rientrare nei ranghi del centrodestra. Noi e gli altri gruppi responsabili siamo stati tacciati di essere stampelle del sindaco, solo perché in maniera coerente abbiamo sostenuto atti essenziali per la città. Invece, oggi, il centrodestra cos’è?”. Da tempo, l’avvocato Greco ribadisce di ritrovarsi proprio nelle posizioni del centrodestra, al punto da aver appoggiato l’elezione del presidente della Regione Renato Schifani.