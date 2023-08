Tanfo nell’aria, commissione monitora: Trainito, “nota ad Arpa e al settore ambiente”

“Abbiamo deciso di inoltrare una comunicazione ad Arpa e al settore ambiente del Comune – dice Trainito – la commissione è sempre attenta a situazioni di questo tipo e vogliamo capire a che punto siano le attività in corso e se siano effettivamente a pieno regime. In piena estate, tanti cittadini sono costretti a sostenere disagi enormi, con la puzza nell’aria resa ancor più insopportabile dalle alte temperature di questo periodo. Anche l’amministrazione comunale deve essere chiara e netta, per risolvere prima possibile tutta questa vicenda”. La commissione, nel recente passato, ha condotto verifiche anche sulle condizioni del fiume Gela che, sempre in questi giorni, ha nuovamente presentato chiazze scure legate a possibili sversamenti.