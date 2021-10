Palmigiano confermato rappresentante CCIAA italiana in Emirati Arabi

PALERMO (ITALPRESS) – A Dubai, durante la Gulf International Conference, Alessandro Palmigiano è stato confermato rappresentante della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi. Il legale palermitano ha partecipato ai lavori del Gulf International Congress, che si è potuto tenere in presenza dopo il periodo dei blocchi dei viaggi a causa del Covid. L’evento è un appuntamento di settore molto importante, che vede la partecipazione di avvocati e commercialisti fra i più conosciuti nei rispettivi settori.Nelle due giornate di workshop e conferenze, i professionisti si stanno confrontando su questioni giuridiche, fiscali ed esperienze pratiche per gli investimenti negli Emirati Arabi Uniti e dei Paesi del Golfo.Quest’anno, inoltre, il Gulf International congress assume anche una importanza ulteriore per l’apertura di Expo Dubai dall’inizio di questo mese.Come rappresentante della Camera di Commercio italiana negli Emirati, Palmigiano si occuperà di informare, preparare ed affiancare le imprese italiane che vogliono affacciarsi sul mercato mediorientale. “In un momento storico condizionato ancora da una grave crisi dopo il lockdown e le chiusure, ritengo fondamentale supportare e indirizzare le imprese verso mercati esteri che apprezzano il made in Italy, fornendo una consulenza legale specialistica, indispensabile per riuscire a gettare le basi di un nuovo business”, ha commentato Alessandro Palmigiano durante la Convention.(ITALPRESS).