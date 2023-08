Parco fotovoltaico nelle aree ex Asi, primo sì Irsap al progetto

Gela. Negli ultimi anni, le procedure si sono moltiplicate e tante società del settore puntano all’avvio di parchi fotovoltaici sul territorio locale. Non mancano anche iniziative imprenditoriali che potenzialmente concentrano investimenti ingenti. Negli uffici del Suap comunale e in quelli di Irsap è pervenuta l’istanza della società “Terra solare Gela srls”, finalizzata a realizzare un investimento sul fotovoltaico, con un impianto da 2,8 Mw. Le carte del progetto sono state valutate dai tecnici Irsap perché il sistema è previsto in aree ex Asi. Da Irsap, a conclusione dell’istruttoria e per quanto di competenza dell’ente, è stato rilasciato parere favorevole, sulla base dei regolamenti applicabili. Il progetto del parco fotovoltaico ricade in un’area di circa 50 mila metri quadrati.