Parere revisori spinge Greco al rientro, “sostegno dalla maggioranza che mi chiede di ritornare”

Gela. Il rilascio del parere al rendiconto 2021, appena formalizzato dai revisori, dovrebbe essere la spinta decisiva al rientro del sindaco Lucio Greco. In serata, il collegio ha trasmesso un parere che sembra volgere verso una soluzione favorevole per lo strumento finanziario, essenziale pure ai fini delle misure correttive. “Il parere ma anche il contratto Ghelas e l’Unione dei Comuni per i finanziamenti sono elementi di riflessione – dice l’avvocato Greco – non bisogna rallentare, soprattutto in questa fase”. Il primo cittadino, nonostante le dimissioni dello scorso 12 giugno, ha continuato comunque a seguire i dossier più urgenti e importanti.