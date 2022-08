Pd, Cracolici non si candida al Senato “Non condivido scelte in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non ho condiviso la scelta di avere come capilista in Sicilia orientale e occidentale due persone che non hanno nessuna radicamento con la Sicilia. Il Senato è quella parte che ha più a che fare con le espressioni delle regioni e avere rappresentanti che poco vivono la dimensione politica, amministrativa e sociale della regione a mio avviso è un grave errore. Non posso accettare la candidatura”. Così all’Italpress Antonello Cracolici, deputato regionale del Pd, annunciando la rinuncia alla candidatura al Senato. Cracolici esclude che la scelta sia dettata dal fatto che con le prossime Politiche saranno ridotti i posti in Parlamento. “Anche la volta scorsa al Senato, visto il risultato elettorale, eleggemmo due senatori ma furono due siciliani. Il tema non è la riduzione dei parlamentari, anche se ha un impatto, ma la scelta”, chiosa.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).