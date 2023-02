Perde la SSD Gela, raggiunta in classifica da Atletico Catania e Vittoria

Gela. Trasferta velenosa per la SSD Gela che cade sul campo del Vizzini per 2-1. I padroni di casa decidono con Desi al 10’ minuto e Barone al 59’. I gelesi trovano la via del gol solo al 95’ con Davide Floridia, adattato oggi ad ala sinistra a causa delle svariate assenze. Mancano infatti Scerra, Camilleri, Caci e Gradito per squalifica e il portiere Pandolfo per infortunio.