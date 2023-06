Piana Marina, “generale degrado del ponte”: in Regione atti per demolizione e ricostruzione

Gela. “Un generale stato di degrado strutturale e materico”. E’ questa l’attuale situazione del ponte che collega alla zona balneare di Piana Marina. La struttura venne interdetta proprio per il rischio di cedimenti. Per anni, è stata l’unica vera arteria di passaggio per accedere all’area, tra i Comuni di Gela e Butera. In Regione, sono state depositate le prime carte della procedura che dovrebbe condurre alla demolizione e alla successiva ricostruzione, così da adeguare il ponte “alle nuove norme tecniche del 2018”. I tecnici delle società esterne incaricate hanno trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi che ammontano in totale a circa due milioni e mezzo di euro. E’ in fase di sviluppo la procedura per valutare la sottoposizione a Via e Vinca. Di conseguenza sono stati predisposti gli studi necessari, a seguito di sopralluoghi e indagini sulle condizioni del ponte sul torrente Comunelli. Il degrado strutturale accertato nel corso delle verifiche viene collegato “verosimilmente a una prolungata mancanza di attività di manutenzione”. A preoccupare di più è lo stato delle strutture portanti.