Porto rifugio, si va a rilento come sempre: comitato, “chiesto incontro all’Autorita’”

“A tal proposito il comitato vede questo cambio di competenza dalla Regione Siciliana all’Autorità portuale come una notizia positiva per il futuro dello sviluppo dell’infrastruttura per tutta la portualità locale. Ci siamo fin da subito attivati, inviando una richiesta per essere convocati dall’Autorita’ portuale – continuano – perché riteniamo necessario instaurare e intraprendere una collaborazione, per tutte quelle iniziative necessarie a raggiungere l’obiettivo finale, avere un porto funzionale e fruibile con annessi servizi per valorizzare i settori diportistico e commerciale. È lo sviluppo socio-economico del porto che la nostra città attende da anni. Noi del comitato seguiremo attentamente l’Iter e siamo fiduciosi che l’Autorità portuale darà le giuste risposte alla nostra città”. Un cambio di passo che però si deve concretizzare prima possibile per un sistema portuale locale che è da anni al collasso.