Progetti, ci sarà verifica interna: Greco, “non escludo incontro con assessore regionale”

Gela. Sui progetti, a partire da quelli del “Patto per il Sud”, verrà condotto un monitoraggio complessivo, probabilmente dalla prossima settimana. “Ho già parlato con l’assessore Morselli – dice il sindaco Lucio Greco – voglio verificare personalmente lo stato dell’arte di queste procedure. Non bisogna dimenticare che per quanto riguarda “Patto per il Sud”, in gran parte, c’erano stati finanziamenti ma non accompagnati da progetti esecutivi e cantierabili. Abbiamo dovuto procedere con un lavoro intenso. Voglio capire quale sia il quadro complessivo, ad oggi”. Una decisione che arriva mentre si sono sviluppate polemiche politiche seguite al definanziamento di tre iter proprio della linea di “Patto per il sud”. Ieri, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha difeso l’operato dei suoi uffici, parlando di “un’amministrazione distratta” e di tagli che sono stati disposti per la mancata osservanza delle scadenze fissate, a partire da quella per l’assegnazione delle gare. “Dopo la verifica – precisa il sindaco – non escludo di richiedere un incontro con l’assessore regionale. In questo modo, cercheremo di andare oltre le polemiche per valutare se possano esserci altri rischi di definanziamento o comunque se ci siano procedure da sottoporre ad ulteriore attenzione. Quello dei finanziamenti per la nostra amministrazione è un fronte importante, nonostante le tante difficoltà dell’ente”.