Rendiconto e correttivi, serve più tempo per tagliare il “traguardo”: Corte Conti aspetta misure

In giornata, dovrebbe tenersi una riunione, alla presenza dei revisori e del dirigente del settore finanziario. L’assise civica aspetta ufficialmente di ricevere le carte e il parere che potrebbe incidere non poco sulle scelte dell’aula. Lunedì, però, si ritorna tra gli scranni per discutere la mozione di sfiducia, dopo il rinvio di inizio maggio. Greco non avrà il rendiconto e i correttivi, che si ipotizzava potessero concretizzarsi prima della seduta. Lo slittamento potrebbe far virare verso la sfiducia anzitutto i “responsabili”, che fino ad oggi hanno dato sostegno agli atti più importanti. I leghisti si sono tirati fuori, con il partito che vede il dibattito sulla sfiducia come un passaggio non più prioritario. Il resto del centrodestra non ha preso una posizione precisa e potrebbe invece mantenere la rotta della sfiducia. I ritardi nel miglio finale per il rendiconto e i correttivi complicano i programmi dell’amministrazione, che poco può davanti ai numeri di uno strumento finanziario che fissa in quasi novantasei milioni di euro il disavanzo del municipio, generato principalmente dalle gestioni del passato.