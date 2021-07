“Sammartino-Lega? Una sua scelta”, Ventura: “Iv prosegue, valuteremo risultati giunta”

Gela. “Sicuramente, se sarà confermata, è una scelta che mi sorprende. E’ stato proprio Luca Sammartino a convincermi ad accettare il ruolo in Italia Viva. Chiaramente, il nostro progetto politico sul territorio prosegue”. Il coordinatore provinciale dei renziani Giuseppe Ventura, da anni è legato al deputato Ars, che insieme al senatore Valeria Sudano, pare in procinto di approdare alla Lega, lasciando il progetto di Renzi. “Sono sempre stato renziano e con Sammartino abbiamo un rapporto di amicizia, oltre che politico. Già dai tempi dell’università abbiamo iniziato a fare attività politica insieme. Se venisse confermata la decisione di passare alla Lega – dice Ventura – sarà comunque una sua scelta personale. Da un punto di vista politico, si interromperà il rapporto, mi pare scontato”. I renziani, però, non temono ripercussioni sul territorio, nonostante Sammartino e Sudano siano stati dei punti di riferimento, anche per il partito locale. “Sono decisioni personali, noi andiamo avanti – aggiunge Ventura – sicuramente, per il partito, a Catania, il passaggio di Sammartino alla Lega potrebbe avere scossoni notevoli. In altri territori, come la provincia di Caltanissetta, non credo possa incidere. Abbiamo importanti riferimenti come il senatore Davide Faraone e il deputato regionale Nicola D’Agostino. Proprio ieri, Italia Viva ha presentato il gruppo consiliare ad Enna, con cinque consiglieri, compreso il presidente dell’assise civica”. I renziani, già da mesi, fanno parte ufficialmente della giunta Greco e hanno più volte rinnovato la loro “fiducia” all’avvocato.