Sammito, civiche e partiti: l’alleanza per la città pronta a varare un candidato a sindaco

Gela. Il centrodestra “ufficiale” che non ingrana diventa sempre di più fonte per strategie anche alternative. I partiti, al momento, non sono riusciti a tramutare le intenzioni iniziali in un candidato condiviso. Fuori dal blocco ma anche all’interno le mosse si susseguono. I non allineati, il presidente del civico consesso Salvatore Sammito e alcuni partiti del contesto di centrodestra preparano l’affondo finale, per presentare alla città un loro candidato a sindaco. Ci sono ragionamenti in corso. Il presidente dell’assise comunale è pronto a presentare una lista, sua espressione politica. Ci sono poi liste civiche assai vicine a questa linea. I contatti con i partiti di centrodestra sono in corso. Addirittura, c’è chi vorrebbe chiudere entro venerdì, presentando il candidato a sindaco, durante una conferenza stampa. Sammito tra i potenziali pretendenti alla poltrona di primo cittadino? Sicuramente, sta dando un contributo diretto ma non ci sono conferme espresse sulla sua corsa all’investitura a primo cittadino. Il progetto complessivo, comunque, sembra assai concreto. Molti dei pezzi che si stanno assemblando non hanno trovato il giusto coinvolgimento nel tavolo ufficiale di centrodestra. I contatti sarebbero aperti con gruppi espressione pure dell’area centrista e moderata, oltre alle civiche che pare abbiano già detto di sì. Sammito, nei cinque anni di presidenza del consiglio comunale, non ha mai voltato le spalle al patto con il sindaco Lucio Greco ma ha ormai ufficializzato l’addio a quell’esperienza politica. Si è sempre rivisto in Forza Italia e nelle ultime settimane ha incontrato sia l’assessore regionale FI Marco Falcone, che ha chiesto sabato scorso di poter avere una veloce riunione, sia con i nuovi quadri dirigenti del partito regionale. Sammito ci tiene a mantenere la giusta discrezione, almeno in questa fase. “Sicuramente – spiega – se qualcuno nel centrodestra voleva arrogarsi la facoltà di scegliere tra chi poteva far parte del progetto e chi invece non doveva essere coinvolto, penso abbia sbagliato l’approccio”.