“Se anche le belle notizie vanno smentite”, il corto circuito social del Gela Calcio

Gela. Smentire una notizia già nota a tutti gli addetti ai lavori, salvo poi confermarla appena un’ora dopo con un post sulla pagina Fb della squadra.

Quanto successo con il Gela Calcio e il ripescaggio in Eccellenza è la visione plastica di come ad oggi, a tutti i livelli, si pensi ai giornalisti semplicemente come passacarte, amplificatori acritici di veline o di comunicati stampa.

Succede perciò che chi invece fa il proprio mestiere come andrebbe fatto viene visto come un problema, un disturbo da mettere a tacere, una voce fuori dal coro da smentire perchè non “ufficiale”.

Ma facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire quanto accaduto. Alle 11 di ieri il Quotidiano di Gela lancia sul sito l’ammissione del Gela Calcio in Eccellenza. Non c’è ancora la comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, ma i giochi sono fatti da tempo senza ombra di dubbio, come confermato dalle fonti ufficiali contattate dalla redazione.

Una bella notizia insomma che, a giudicare anche dai commenti all’articolo scatena la gioia dei tifosi che da anni aspettavano il ritorno dei biancazzurri nel calcio che conta.

Di lì a poco ci si aspettava anche la conferma ufficiale della società che invece, anziché gioire assieme ai propri tifosi, pubblica sulle proprie pagine social una smentita della notizia, arrivando addirittura a dissociarsi dalla testata che l’aveva pubblicata.

Un corto circuito della comunicazione amplificato dalla conferma ufficiale del ripescaggio arrivata dalla Lega e dal successivo post della società che esulta come se fino a poco prima non fosse successo nulla.

Una comunicazione “bipolare” che ha scatenato l’indignazione di diversi addetti ai lavori e di tanti giornalisti sportivi che hanno espresso solidarietà alla testata gelese, rea semplicemente di aver fatto il proprio lavoro.