“Sfiducia sbagliata, pagherebbe solo la città”, Incardona: “Prova di forza che sa di egoismo”

Gela. “La giunta è con il sindaco Greco per quanto fatto e per quanto si sta ancora facendo. Sfiducia? Oggi non è più un atto politico”. L’assessore Salvatore Incardona, in attesa che lunedì il consiglio comunale si riunisca per dibattere la mozione di sfiducia, rimarca invece che l’amministrazione ha adempiuto agli obblighi posti da un’emergenza finanziaria ancora in atto. “Il rendiconto è stato approvato nei termini – dice – i revisori hanno venti giorni per il rilascio del parere. E’ la normativa che glielo assicura e la giunta non può certo forzare la procedura. Abbiamo rispettato gli impegni in una fase difficilissima. E’ come se fossimo in discesa ma senza freni. Stiamo cercando di attutire l’impatto ma c’è qualcuno che rema contro”. Incardona va dritto al punto, anche politico. “Parlare di sfiducia a meno di un anno dalle prossime amministrative non ha nulla di politico – continua – è solo una prova di forza che vuole fare il centrodestra ma a danno della città. E’ la conferma di ingordigia politica di qualcuno che è fuori dal consiglio e di egoismo di altri che invece sono in consiglio”. Incardona, ormai da tempo, è tra gli assessori più vicini al sindaco Lucio Greco e l’ha manifestato in diverse occasioni. L’amministrazione comunale, in questi mesi, ha dato priorità quasi esclusiva al tentativo di arrivare ai correttivi passando dall’approvazione del rendiconto 2021, in attesa del parere dei revisori. Lunedì, però, l’aula dovrà pronunciarsi sul futuro immediato del sindaco.