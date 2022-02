Si chiude lo stato di emergenza, a rischio 128 posti di lavoro all’Asp

Caltanissetta. Se qualcosa di buono la pandemia ha portato c’è sicuramente la possibilità per tanti giovani di poter lavorare e fare esperienze formative importanti. Con la probabile conclusione dello stato di emergenza, il prossimo 31 marzo, rischia di concludersi il periodo di lavoro per ben 128 persone che hanno lavorato in questi mesi come amministrativi all’Asp Caltanissetta per l’emergenza Covid-19.

Ieri c’è stata una prima riunione, che ha portato alla costituzione di un Comitato e la nomina di un direttivo da inserire nel comitato Regionale costituitosi la scorsa settimana con lo scopo di rappresentare, ognuno per la propria Asp di competenza, le richieste di tutti gli amministrativi assunti per l’emergenza Covid. I contratti scadranno tutti il 31 marzo. In Provincia di Caltanissetta, gli assunti per l’emergenza Covid nel comparto sono in totale 128, tra collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi, ingegneri ed informatici.

Durante la riunione si è fatto il punto della situazione in merito alla fine dello stato d’emergenza. Si è parlato di possibili scenari futuri, PNNR, stabilizzazione, Legge Madia e Legge di Bilancio 2022 e delle azioni messe in campo dai sindacati e da alcuni esponenti politici del nostro territorio, nonché dell’ interrogazione parlamentare discussa all’Ars avente per oggetto: ”Iniziative adeguate ed urgenti al fine di garantire il personale sanitario amministrativo impegnato nel contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; si è passati, infine, alla nomina del Direttivo, costituito da due rappresentanti elette all’unanimità: Federica Milano e Federica Giorgio.