Sicurezza stradale, a Napoli Anas e Coni incontrano gli studenti

NAPOLI (ITALPRESS) – Si è svolto presso la sede di Anas Campania a Napoli un incontro organizzato in collaborazione con il Coni – con la partecipazione di Polizia Stradale ed ACI – finalizzato a sensibilizzare gli allievi partecipanti (del liceo Elsa Morante di Scampia, a Napoli) sul tema della sicurezza stradale, in particolare in occasione dei numerosi eventi sportivi che si tengono sulle arterie varie statali.Ogni anno sulle strade di Anas, infatti, si svolgono oltre 500 eventi sportivi, tra manifestazioni, gare automobilistiche, podistiche e ciclistiche; tra questi lo storico Giro d’Italia, durante le cui tappe campane i ciclisti della carovana rosa percorrono in media 4 strade statali.La giornata è stata suddivisa in due momenti: una prima parte dedicata al convegno, al quale hanno partecipato diversi relatori degli Enti organizzatori e delle forze dell’ordine – durante il quale, tra i vari temi, è stato affrontato anche quello dell’attenzione alla guida e delle diverse campagne per la sicurezza stradale che Anas promuove ed organizza anche a livello nazionale – ed una seconda più “dinamica” nella quale gli studenti (oltre a ricevere un attestato di partecipazione) hanno potuto visitare la Sala Operativa Territoriale di Anas ed osservare i mezzi d’opera che l’Azienda utilizza, toccando con mano le attività che il personale svolge su strada, in particolare nel corso di manifestazioni sportive.- Foto ufficio stampa Anas -(ITALPRESS).