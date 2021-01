Telegela si adegua al nuovo Dvb-T2 ed è visibile anche su Palermo e Catania

Cosa cambia per le famiglie?

Non avranno problemi a ricevere i canali tutti coloro che hanno un televisore che permette già oggi la ricezione del segnale in alta definizione dal numero 500 in poi del telecomando. A luglio 2022 scatterà poi per tutti la fase due, con il definitivo passaggio al nuovo Dvb-T2 Hevc. Il cambio significherà, dunque, la necessità di adeguarsi cambiando le gli attuali televisori o decoder che non fossero già in linea col nuovo standard.

Potete già effettuare un test per verificare se la vostra tv è adeguata ai nuovi standard il canale 100 ed il 200 consente agli utenti di verificare se i ricevitori in uso sono già attrezzati per ricevere i futuri segnali Dvb-T2 (se si vede l’avviso vuol dire che la tv è a posto, in caso contrario bisognerà sostituirla o ricorrere a un decoder esterno: per l’acquisto è previsto un bonus statale).